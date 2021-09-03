Онлайн-казино Мільйон

Прес-реліз

"Мільйон" - це унікальна платформа, яка розпочала свою роботу в Україні на початку 2011 року. Цей майданчик займає провідне місце в топовому списку онлайн-казино України

Грати тут можуть не тільки українці, але і всі користувачі з країн СНД. Казино Мільйон має міжнародну ліцензію Curacao eGaming. Це означає, що на сайті використовується офіційне програмне забезпечення. У цього онлайн-закладу максимальний рівень довіри, що є свідченням його якісної роботи.

Реєстрація в казино Мільйон

Як і інші онлайн-заклади, Мільйон працює з реєстрацією користувачів. Це дає можливість гравцям повноцінно користуватися сайтом і ставити реальні гроші. Для новачків є можливість випробувати свої сили та ознайомитися з принципами роботи сайту. В цьому випадку без реєстрації можна безкоштовно пройти кілька ігор.

Варіанти реєстрації:

За допомогою мобільного пристрою. На сайті казино Мільйон заповнюється форма реєстрації, куди вводяться дані про гравця, і вказується номер мобільного телефону. Після цього необхідно ввести код, відправлений у виді СМС-повідомлення.

Через електронну пошту. У цьому випадку вказується не номер мобільного телефону, адреса електронної пошти. У вхідному листі буде вказане посилання, за яким необхідно перейти, і реєстрація буде закінчена.

Для того, щоб була можливість виведення виграшів на реальний рахунок, необхідно верифікуватися. У цьому випадку на електронну адресу адміністрації сайту надсилаються наступні документи:

Скан або фото паспорта;

Фотографія банківської карти.

В особистому кабінеті можна переглядати баланс і поповнювати його з банківської карти, а також аналогічним чином виводити виграні кошти. Кожен гравець може відстежувати свою статистику по іграх, стежити за акційними пропозиціями й за необхідності зв'язатися зі службою технічної підтримки.

Ігрова платформа

Казино Мільйон має широкий асортимент ігор. Автомати представлені в різних варіаціях, що може задовольнити потреби будь-якого гравця. Доступні розваги:

Класичні ігрові автомати. Це імітація простих автоматів з трьома барабанами, які відомі як "однорукі бандити". Виграш залежить від того, як вдало випала комбінації символів.

Рулетка. Представлені в різних версіях.

Різні види карткових ігор.

Відеопокер. Симулятор реальної гри з круп'є.

Поповнення депозиту та виведення коштів

Головна умова здійснення прибуткових і видаткових операцій - повноліття гравця. Це підтверджується документально. Поповнити баланс ігрового рахунку можна трьома способами:

За допомогою банківських карт платіжних систем VISA і Mastercard;

Переказом з реального банківського рахунку;

Через систему електронного гаманця.

Виграшні суми будуть перераховуватися гравцеві на той же рахунок, з якого було зроблено поповнення. Основна валюта на сайті - гривні. При перекладі на інші валюти виграш конвертується за поточним курсом.

Виведення коштів здійснюється протягом доби. Обмеження на виведення становить максимум 50 тис. гривень на добу. Комісії при цій операції не передбачені.