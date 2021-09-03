Онлайн-казино Миллион

Пресс-релиз

«Миллион» - это уникальная платформа, которая начала свою работу в Украине в начале 2011 года. Эта площадка занимает лидирующее место в топовом списке онлайн-казино Украины

Играть здесь могут не только украинские жители, но и все пользователи из стран СНГ. Казино Миллион имеет международную лицензию Curacao eGaming. Это означает, что на сайте используется официальное программное обеспечение. У этого онлайн-заведения максимальный уровень доверия, что является следствием его качественной работы.

Регистрация в казино Миллион

Как и другие онлайн-заведения, Миллион работает с регистрацией пользователей. Это дает возможность игрокам полноценно пользоваться сайтом и ставить реальные деньги. Для новичков есть возможность опробовать свои силы и ознакомиться с принципами работы сайта. В этом случае без регистрации можно бесплатно пройти несколько игр.

Варианты регистрации:

С помощью мобильного устройства. На сайте казино Миллион заполняется форма регистрации, куда вводятся данные об игроке, и указывается номер мобильного телефона. После этого необходимо ввести код, отправленный в виде СМС-сообщения.

Через электронную почту. В этом случае указывается не номер мобильного телефона, а адрес электронной почты. Во входящем письме будет указана ссылка, по которой необходимо перейти, и регистрация будет окончена.

Для того, чтобы была возможность вывода выигрышей на реальный счет, необходимо верифицироваться. В этом случае на электронный адрес администрации сайта высылаются следующие документы:

Скан или фото паспорта;

Фотография банковской карты.

В личном кабинете можно просматривать баланс и пополнять его с банковской карты, а также аналогичным образом выводить выигранные средства. Каждый игрок может отслеживать свою статистику по играм, следить за акционными предложениями и при необходимости связаться со службой технической поддержки.

Игровая платформа

Казино Миллион имеет широкий ассортимент игр. Автоматы представлены в различных вариациях, что может удовлетворить потребности любого игрока. Доступные развлечения:

Классические игровые автоматы. Это имитация простых автоматов с тремя барабанами, которые известны как "однорукие бандиты". Выигрыш зависит от того, как удачно выпала комбинации символов.

Рулетка. Представлены в разных версиях.

Различные виды карточных игр.

Видеопокер. Симулятор реальной игры с крупье.

Пополнение депозита и вывод средств

Главное условие осуществления прибыльных и расходных операций – совершеннолетие игрока. Это подтверждается документально. Пополнить баланс игрового счета можно тремя способами:

С помощью банковских карт платежных систем VISA и Mastercard;

Переводом с реального банковского счета;

Через систему электронного кошелька.

Выигрышные суммы будут перечисляться игроку на тот же счет, с которого было сделано пополнение. Основная валюта на сайте – гривны. При переводе на другие валюты выигрыш конвертируется по текущему курсу.

Вывод средств осуществляется в течение суток. Ограничение на вывод составляет максимум 50 тыс. гривен в сутки. Комиссии при данной операции не предусмотрены.