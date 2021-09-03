Онлайн-казино Миллион
«Миллион» - это уникальная платформа, которая начала свою работу в Украине в начале 2011 года. Эта площадка занимает лидирующее место в топовом списке онлайн-казино Украины
Играть здесь могут не только украинские жители, но и все пользователи из стран СНГ. Казино Миллион имеет международную лицензию Curacao eGaming. Это означает, что на сайте используется официальное программное обеспечение. У этого онлайн-заведения максимальный уровень доверия, что является следствием его качественной работы.
Регистрация в казино Миллион
Как и другие онлайн-заведения, Миллион работает с регистрацией пользователей. Это дает возможность игрокам полноценно пользоваться сайтом и ставить реальные деньги. Для новичков есть возможность опробовать свои силы и ознакомиться с принципами работы сайта. В этом случае без регистрации можно бесплатно пройти несколько игр.
Варианты регистрации:
- С помощью мобильного устройства. На сайте казино Миллион заполняется форма регистрации, куда вводятся данные об игроке, и указывается номер мобильного телефона. После этого необходимо ввести код, отправленный в виде СМС-сообщения.
- Через электронную почту. В этом случае указывается не номер мобильного телефона, а адрес электронной почты. Во входящем письме будет указана ссылка, по которой необходимо перейти, и регистрация будет окончена.
Для того, чтобы была возможность вывода выигрышей на реальный счет, необходимо верифицироваться. В этом случае на электронный адрес администрации сайта высылаются следующие документы:
- Скан или фото паспорта;
- Фотография банковской карты.
В личном кабинете можно просматривать баланс и пополнять его с банковской карты, а также аналогичным образом выводить выигранные средства. Каждый игрок может отслеживать свою статистику по играм, следить за акционными предложениями и при необходимости связаться со службой технической поддержки.
Игровая платформа
Казино Миллион имеет широкий ассортимент игр. Автоматы представлены в различных вариациях, что может удовлетворить потребности любого игрока. Доступные развлечения:
- Классические игровые автоматы. Это имитация простых автоматов с тремя барабанами, которые известны как "однорукие бандиты". Выигрыш зависит от того, как удачно выпала комбинации символов.
- Рулетка. Представлены в разных версиях.
- Различные виды карточных игр.
- Видеопокер. Симулятор реальной игры с крупье.
Пополнение депозита и вывод средств
Главное условие осуществления прибыльных и расходных операций – совершеннолетие игрока. Это подтверждается документально. Пополнить баланс игрового счета можно тремя способами:
- С помощью банковских карт платежных систем VISA и Mastercard;
- Переводом с реального банковского счета;
- Через систему электронного кошелька.
Выигрышные суммы будут перечисляться игроку на тот же счет, с которого было сделано пополнение. Основная валюта на сайте – гривны. При переводе на другие валюты выигрыш конвертируется по текущему курсу.
Вывод средств осуществляется в течение суток. Ограничение на вывод составляет максимум 50 тыс. гривен в сутки. Комиссии при данной операции не предусмотрены.