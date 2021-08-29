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29 серпня 2021, 14:27 891

"Антонов" обіцяє через три роки показати новий літак

29 серпня 2021, 14:27 891
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Фото з відкритих джерел
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Держпідприємство "Антонов" почало розробку нового літака

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю виданню " Апостроф "гендиректора ДП" Антонов " Сергій Бичкова.

За його словами, українці через 2-3 роки зможуть побачити новий вітчизняний літак зроблений на базі АН-38

Бичков додав, що зараз держпідприємство приступає до відновлення робіт з легкої авіації на базі існуючих літаків АН-28 і АН-38.

У реалізації програми зацікавлена американська компанія Legacy. ДП " Антонов "також веде переговори з" Мотор Січ", яка пропонує свій двигун на новий літак.

"Це дає можливість розширити можливий ринок для нової машини. І я впевнений, що в найближчі 2-3 роки ви побачите, що такий літак буде створений. Всі кинулися в нішу великих літаків, пасажирських або транспортних, або зовсім маленьких – на 1-2 місця, чим, до слова, займається і наш колишній співробітник Юрій Яковлєв. А ось літак тієї розмірності, про яку я говорю, зараз не виготовляється", - продовжив Сергій Бичков.

Гендиректор "Антонова" додав, що раніше подібні моделі випускали в Польщі, але виробництво було зупинено. Тому держпідприємство вирішило взятися за реалізацію даного проекту.

"Думаю, що через 3 роки ви побачите прекрасний літак на базі АН-38", - підсумував Бичков у спілкуванні з журналістами.

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