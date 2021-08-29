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29 августа 2021, 14:27 908

"Антонов" обещает через три года показать новый самолет

29 августа 2021, 14:27 908
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Фото из открытых источников
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Госпредприятие «Антонов» начало разработку нового самолета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью изданию "Апостроф" гендиректора ГП "Антонов" Сергей Бычкова.

По его словам, украинцы через 2-3 года смогут увидеть новый отечественный самолет сделанный на базе АН-38

Бычков добавил, что сейчас госпредприятие приступает к возобновлению работ по легкой авиации на базе существующих самолетов АН-28 и АН-38.

В реализации программы заинтересована американская компания Legacy. ГП "Антонов" также ведет переговоры с "Мотор Сич", которая предлагает свой двигатель на новый самолет.

"Это дает возможность расширить возможный рынок для новой машины. И я уверен, что в ближайшие 2-3 года вы увидите, что такой самолет будет создан. Все бросились в нишу больших самолетов, пассажирских или транспортных, или совсем маленьких – 1-2 местных, чем, к слову, занимается и наш бывший сотрудник Юрий Яковлев. А вот самолет той размерности, о которой я говорю, сейчас не изготавливается", - продолжил Сергей Бычков.

Гендиректор "Антонова" добавил, что ранее подобные модели выпускали в Польше, но через время производство было остановлено. Поэтому госпредприятие решило взяться за реализацию данного проекта.

"Думаю, что через 3 года вы увидите прекрасный самолет на базе АН-38", - подытожил Бычков в общении с журналистами.

самолет предприятие Мотор Сич проект

 
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