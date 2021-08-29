"Антонов" обещает через три года показать новый самолет
Госпредприятие «Антонов» начало разработку нового самолета
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью изданию "Апостроф" гендиректора ГП "Антонов" Сергей Бычкова.
По его словам, украинцы через 2-3 года смогут увидеть новый отечественный самолет сделанный на базе АН-38
Бычков добавил, что сейчас госпредприятие приступает к возобновлению работ по легкой авиации на базе существующих самолетов АН-28 и АН-38.
В реализации программы заинтересована американская компания Legacy. ГП "Антонов" также ведет переговоры с "Мотор Сич", которая предлагает свой двигатель на новый самолет.
"Это дает возможность расширить возможный рынок для новой машины. И я уверен, что в ближайшие 2-3 года вы увидите, что такой самолет будет создан. Все бросились в нишу больших самолетов, пассажирских или транспортных, или совсем маленьких – 1-2 местных, чем, к слову, занимается и наш бывший сотрудник Юрий Яковлев. А вот самолет той размерности, о которой я говорю, сейчас не изготавливается", - продолжил Сергей Бычков.
Гендиректор "Антонова" добавил, что ранее подобные модели выпускали в Польше, но через время производство было остановлено. Поэтому госпредприятие решило взяться за реализацию данного проекта.
"Думаю, что через 3 года вы увидите прекрасный самолет на базе АН-38", - подытожил Бычков в общении с журналистами.