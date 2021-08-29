Низка потягів на морські курорти затримуєтсья через сходження з рейок грузових вагонів
Поблизу станції Запоріжжя-2 зійшло з рейок чотири вагони вантажного потяга. Через це затримується низка потягів в напрямку до українських морських курортів
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал Укрзалізниці
Зазначається, що через це кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1.
У пресслужбі "Укрзалізниці" також попередили про затримку наступних поїздів:
№72 Київ — Запоріжжя,
№142 Маріуполь — Одеса,
№120 Запоріжжя — Львів,
№119 Львів — Запоріжжя,
№116 Київ — Бердянськ.
У компанії також порадили стежити за оновленнями інформації.
Нагадаємо, що у лютому на Дніпропетровщині вісім вагонів зійшли з колії
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