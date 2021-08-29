Низка потягів на морські курорти затримуєтсья через сходження з рейок грузових вагонів

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Поблизу станції Запоріжжя-2 зійшло з рейок чотири вагони вантажного потяга. Через це затримується низка потягів в напрямку до українських морських курортів

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал Укрзалізниці

Зазначається, що через це кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1.

У пресслужбі "Укрзалізниці" також попередили про затримку наступних поїздів:

№72 Київ — Запоріжжя,

№142 Маріуполь — Одеса,

№120 Запоріжжя — Львів,

№119 Львів — Запоріжжя,

№116 Київ — Бердянськ.

У компанії також порадили стежити за оновленнями інформації.

Нагадаємо, що у лютому на Дніпропетровщині вісім вагонів зійшли з колії