Ряд поездов на морские курорты задерживаются из-за схода грузовых вагонов с рельсов

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Вблизи станции Запорожье-2 сошло с рельсов четыре вагона грузового поезда. Из-за этого задерживается ряд поездов по направлению к украинским курортам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Укрзализныци

Отмечается, что из-за этого несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье — Левое — Вольнянск - Запорожье-1.

В пресс-службе "Укрзализныци" также предупредили о задержке следующих поездов:

№72 Киев — Запорожье,

№142 Мариуполь — Одесса,

№120 Запорожье — Львов,

№119 Львов — Запорожье,

№116 Киев — Бердянск.

В компании также посоветовали следить за обновлениями информации.

Напомним, что в феврале на Днепропетровщине восемь вагонов сошли с рельсов