Ряд поездов на морские курорты задерживаются из-за схода грузовых вагонов с рельсов
Вблизи станции Запорожье-2 сошло с рельсов четыре вагона грузового поезда. Из-за этого задерживается ряд поездов по направлению к украинским курортам
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Укрзализныци
Отмечается, что из-за этого несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье — Левое — Вольнянск - Запорожье-1.
В пресс-службе "Укрзализныци" также предупредили о задержке следующих поездов:
№72 Киев — Запорожье,
№142 Мариуполь — Одесса,
№120 Запорожье — Львов,
№119 Львов — Запорожье,
№116 Киев — Бердянск.
В компании также посоветовали следить за обновлениями информации.
Напомним, что в феврале на Днепропетровщине восемь вагонов сошли с рельсов
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