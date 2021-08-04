Уряд призначив тимчасового керівника АРМА: хто ним став
Кабінет міністрів на засіданні 4 серпня призначив тимчасового очільника Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами
Про це пише RegioNews з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.
Обов'язки голови АРМА тимчасово поклали на Дмитра Жоравовича.
Наразі Жоравович, за словами міністра, обіймає посаду очільника управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.
Нагадаємо, наприкінці липня керівництво АРМА відсторонили і відправили під домашній арешт.
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