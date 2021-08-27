Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження

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В Україні за 26 серпня виявили 2 032 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 262 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (195), Донецька (127), Херсонська (124) і Чернівецька (123) області.

Всього за добу госпіталізували 838 осіб, 66 хворих померли, одужали 1 253 осіб. Серед захворілих за добу - 127 дітей та 46 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 23 049 осіб, методом ІФА – 7 219 осіб, експрес-тестами – 23 218 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли у 2 280 203 осіб, з них 2 204 682 осіб одужали, 53 632 хворих померли.

Нагадавши, в Україні вже підтверджено 520 випадків зараження штамом "Дельта".