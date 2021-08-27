Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения

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В Украине за 26 августа выявили 2 032 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 262 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Харьковская (195), Донецкая (127), Херсонская (124) и Черновицкая (123) области.

Всего за сутки госпитализировали 838 человек, 66 больных умерли, выздоровели 1 253 человек. Среди заболевших за сутки - 127 детей и 46 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 23 049 человек, методом ИФА – 7 219 человек, экспресс-тестами – 23 218 человек.

За все время пандемии в Украине заболели у 2 280 203 человек, из них 2 204 682 человек выздоровели, 53 632 больных умерли.

Напомним, в Украине уже подтверждено 520 случаев заражения штаммом "Дельта".