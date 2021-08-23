Ляшко анонсировал поставки еще 6,5 млн доз COVID-вакцин
Украина в течение августа и сентября получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге саммита первых леди и джентльменов, пишет RegioNews
"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет", - сказал Ляшко.
По его словам, на сегодня в пунктах вакцинации и у мобильных бригад находится около 9,5 млн доз препаратов против COVID-19.
Напомним, ранее Ляшко спрогнозировал, когда в Украине может быть новая COVID-вспышка.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА