Ляшко анонсировал поставки еще 6,5 млн доз COVID-вакцин

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Украина в течение августа и сентября получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге саммита первых леди и джентльменов, пишет RegioNews

"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет", - сказал Ляшко.

По его словам, на сегодня в пунктах вакцинации и у мобильных бригад находится около 9,5 млн доз препаратов против COVID-19.

Напомним, ранее Ляшко спрогнозировал, когда в Украине может быть новая COVID-вспышка.