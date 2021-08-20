РНБО взялася за МАУ аби запобігти її банкрутству

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Рада національної безпеки та оборони ухвалила протокольне рішення, пов'язане з ситуацією з авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" задля запобігання банкрутству авіакомпанії Міжнародні авіалінії України

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, Кабінету міністрів доручили протягом місяця вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі шляхом затвердження плану дій з мінімізації:

ризиків, пов'язаних з ростом дебіторської заборгованості ДП "Обслуговування повітряного руху України" і ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" внаслідок невиконання МАУ зобов'язань перед зазначеними підприємствами;

загрози невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів;

загрози раптового припинення зовнішнього і внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансового стану.

"На це Кабінету міністрів відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації, яка свого часу була з "Аеросвітом", щоб вона жодним чином не повторилася", - додав Данілов.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Аеросвіт" була доведена на думку деяких юристів до банкрутства. Її авіапарк був переданий МАУ. Також були передані призначення на рейси.