СНБО взялся за МАУ, чтобы предотвратить ее банкротство

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Совет национальной безопасности и обороны принял протокольное решение, связанное с ситуацией с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" для предотвращения банкротства авиакомпании Международные авиалинии Украины

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Кабинету министров поручено в течение месяца принять меры по обеспечению бесперебойной работы авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации:

рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности ГП "Обслуживания воздушного движения Украины" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" вследствие неисполнения МАУ обязательств перед указанными предприятиями;

угрозы невыполнения Государственной авиационной службой Украины комплексных мер обеспечения полетов в результате неуплаты МАУ государственных сборов;

угрозы внезапного прекращения внешнего и внутреннего сообщения крупнейшим авиаперевозчиком Украины в результате его неудовлетворительного финансового состояния.

"На это Кабинету министров отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая в свое время была с" Аэросвитом", чтобы она никоим образом не повторилась", - добавил Данилов.

Напомним, что авиакомпания "Аэросвит" была доведена по мнению некоторых юристов до банкротства. Ее авиапарк был передан МАУ .Также была переданы назначения на рейсы