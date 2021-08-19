Прокуратура та ДФС прийшли з обшуками на два столичні комунальні підприємства

ФБ прокуратури Києва

Прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки на КП "Інформатика" та "Київміськсвітло"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури

Правоохороні підозрюють посадовців вказаних комунальних підприємств та підрядні організації в організації схеми привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення.

Слідчі дії проводяться в межах розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України Слідство підозрює, що комунальники завищували вартість придбаних товарів і послуг та в подальшому перераховували бюджетні кошти на рахунки підприємств з ознаками ризикованості.

"19 серпня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також за адресами фактичних місць проживання службових осіб КП та співробітників комерційних структур розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що зранку стало відомо про те, що прокуратура оголосила про нові підозри у справах щодо розкрадання коштів за результатами обшуків у структурах КМДА та підрядних організацій.