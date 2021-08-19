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19 серпня 2021, 11:29 246

На Буковині чиновники продавали ліс із заповідної зони - СБУ

19 серпня 2021, 11:29 246
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Фото: СБУ
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В Чернівецькій області правоохоронці зупинили незаконний експорт лісоматеріалів із заповідної зони. За оцінками фахівців, природному середовищу регіону завдано збитки на понад 3,3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що організаторами протиправної оборудки були службові особи одного із держлісгоспів регіону. Вони організували вирубку деревини на території зоологічного заказника місцевого значення. Готові лісоматеріали готували на експорт.

За фактом незаконної вирубки й продажу лісоматеріалів правоохоронці провели 14 обшуків у Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, приміщеннях держлісгоспів, на пилорамах і за місцями мешкання учасників схеми", - йдеться у повідомленні.

У підсумку вилучили лісодеревину, печатки та документи із доказами протиправної діяльності.

Колишньому керівнику державного лісогосподарського підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині покарали чоловіка, який підпалив ліс.

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