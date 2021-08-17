На Донбасі бойовики знову поранили нашого військового

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Протягом поточної доби, 17 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Один військовослужбовець Збройних сил України поранений.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що минулої доби на Донбасі через обстріли загинув український військовий