Беленюк подякував за підтримку після нападу і запевнив, що не збирається їхати з України

Фото з відкритих джерел

Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк подякував людям, які його підтримали після нападу та Нацполіції за оперативну реакцію на напад на нього

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Беленюка

"Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ок !Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними. Дякую міністру Денису Монастирському і представникам Національної поліції за оперативну реакцію. Дав всі необхідні покази. Я люблю свою країну,вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, що на народного депутата й олімпійського чемпіона Жана Беленюка 13 серпня напали в центрі Києва

Група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт, проте до бійки не дійшло.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Вигукуючи образливі речі. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", - написав Беленюк у Facebook