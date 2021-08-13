Беленюк поблагодарил за поддержку после нападения и заверил, что не собирается уезжать из Украины

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Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк поблагодарил людей, которые его поддержали после нападения и Нацполіції за оперативную реакцию на нападение на него

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Беленюка

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок !Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Благодарю министра Дениса Монастырского и представителей Национальной полиции за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все что имею и никто меня не заставит куда-то поехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", - отметил парламентарий.

Напомним, что на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка 13 августа напали в центре Киева

Группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт, однако до драки не дошло.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя к меня в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал Беленюк у Facebook