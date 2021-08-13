Суд зобов'язав внести мукачівський замок "Паланок" до Держреєстру нерухомих пам’яток України

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Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу міськвиконкому Мукачевого на рішення Закарпатського окружного адміністративного суду про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язав внести мукачівський замок "Паланок" до держреєстру нерухомих пам’яток

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області

Раніше прокурори звернулися до суду через те, що закарпастька фортеця досі не внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це надало б пам'ятці історії додаткового захисту та фінансування.

У квітні 2021 року суд уже визнав такі дії протиправними, проте Мукачівський міськвиконком подав апеляцію на це рішення. Незважаючи на таку позицію мукачівської влади, чиновники все ж розробили необхідні документи та подали пропозицію до обласного департаменту культури щодо внесення замку до Держреєстру.

Нагадаємо, замок "Паланок" у квітні відновив роботу після жорсткого карантину. Проте відвідувачів просять дотримуватися карантинних заходів - вдягати маски, зберігати соціальну дистанцію.