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13 августа 2021, 18:41 231

Суд обязал внести мукачевский замок "Паланок" в Госреестр недвижимых памятников Украины

13 августа 2021, 18:41 231
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Фото из открытых источников
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Восьмой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу горисполкома Мукачевого на решение Закарпатского окружного административного суда о признании противоправным бездействия и обязал внести мукачевский замок "Паланок" в госреестр недвижимых памятников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Закарпатской области

Ранее прокуроры обратились в суд из-за того, что закарпастька крепость до сих пор не внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это предоставило бы замку дополнительную защиту и финансирование.

В апреле 2021 года суд уже признал такие действия противоправными, однако мукачевский горисполком подал апелляцию на это решение. Несмотря на такую позицию мукачевской власти, чиновники все же разработали необходимые документы и подали предложение к областному департаменту культуры о внесении замка в Госреестр.

Напомним, замок "Паланок" в апреле возобновил работу после жесткого карантина. Однако посетителей просят соблюдать карантинные меры-надевать маски, сохранять социальную дистанцию.

суд апелляция власть горсовет маски

 
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