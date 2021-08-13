Суд обязал внести мукачевский замок "Паланок" в Госреестр недвижимых памятников Украины

Фото из открытых источников

Восьмой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу горисполкома Мукачевого на решение Закарпатского окружного административного суда о признании противоправным бездействия и обязал внести мукачевский замок "Паланок" в госреестр недвижимых памятников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Закарпатской области

Ранее прокуроры обратились в суд из-за того, что закарпастька крепость до сих пор не внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это предоставило бы замку дополнительную защиту и финансирование.

В апреле 2021 года суд уже признал такие действия противоправными, однако мукачевский горисполком подал апелляцию на это решение. Несмотря на такую позицию мукачевской власти, чиновники все же разработали необходимые документы и подали предложение к областному департаменту культуры о внесении замка в Госреестр.

Напомним, замок "Паланок" в апреле возобновил работу после жесткого карантина. Однако посетителей просят соблюдать карантинные меры-надевать маски, сохранять социальную дистанцию.