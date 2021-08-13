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13 серпня 2021, 09:36 48

В Україні вакцинували 160 тисяч осіб від COVID за добу

13 серпня 2021, 09:36 48
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 163 310 осіб. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані - 52 765 осіб

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, протягом доби працювали: 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу - 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 171 758 щеплень", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у Вінницькій області померли троє людей, у яких були підтверджені випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта".

коронавірус ушпиталення МОЗ пандемія вакцинація щеплення

 
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