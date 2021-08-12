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12 серпня 2021, 14:25

На Вінниччині троє людей померли через COVID-штам "Дельта"

12 серпня 2021, 14:25
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Рixabay
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У Вінницькій області померли троє людей, у яких були підтверджені випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта"

Про це повідомив глава Вінницької ОДА Сергій Борзов, пише RegioNews.

Серед померлих - чоловік і жінка з Гайсинського району - обом по 83 роки і 73-річний чоловік з Вінницького району.

Водночас інформація про 13-річного померлого інфікованого "Дельтою", не відповідає дійсності.

"Вчора і сьогодні таку новину поширювали на центральних телеканалах. Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом "Дельта", є 13-річний хворий. Він живий!" - зазначив Борзов.

Нагадаємо, що напередодні на Житомирщині зафіксували перші випадки COVID-штаму "Дельта".

коронавірус Україна Вінниця Вінницька область Дельта

 
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