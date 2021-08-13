В Украине вакцинировали 160 тысяч человек от COVID за сутки
В Украине за прошедшие сутки вакцинировали против коронавируса 163 310 человек. Одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 человек
Как передает RegioNews об этом говорится в сообщении Минздрава.
Так, в течение суток работали: 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу - 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 633 317 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 171 758 прививок", - сообщили в министерстве.
Напомним, в Винницкой области умерли три человека, у которых были подтверждены случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта".
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