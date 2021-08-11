У МОЗ назвали області, де стрімко зростає кількість нових COVID-випадків
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав області, де погіршується ситуація з коронавірусом
Про це пише RegioNews, посилаючись на Facebook-сторінку міністра.
За його словами, навантаження на систему охорони здоров’я наразі є контрольованим.
"Відмічаємо зростання (випадків коронавірусу, - ред.) в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", - повідомив він.
Реанімаційні ліжка зайняті на - 13%, ліжка з "киснем” - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатись у зеленому рівні епідемічної небезпеки.
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