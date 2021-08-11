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11 серпня 2021, 14:59 19

У МОЗ назвали області, де стрімко зростає кількість нових COVID-випадків

11 серпня 2021, 14:59 19
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Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав області, де погіршується ситуація з коронавірусом

Про це пише RegioNews, посилаючись на Facebook-сторінку міністра.

За його словами, навантаження на систему охорони здоров’я наразі є контрольованим.

"Відмічаємо зростання (випадків коронавірусу, - ред.) в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", - повідомив він.

Реанімаційні ліжка зайняті на - 13%, ліжка з "киснем” - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатись у зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Україна Віктор Ляшко карантин область коронавірус

 
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