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11 августа 2021, 14:59 275

В Минздраве назвали области, где стремительно растет количество новых COVID-случаев

11 августа 2021, 14:59 275
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Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с коронавирусом

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

По его словам, нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой.

"Отмечаем рост (случаев коронавируса, - ред.) в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - сообщил он.

Реанимационные койки заняты на 13%, кровати с "кислородом” - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности.

Напомним, сегодня в Украине продлили общенациональный карантин. Ограничения будут действовать до 1 октября.

Украина Виктор Ляшко карантин область коронавирус

 
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