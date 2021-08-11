В Минздраве назвали области, где стремительно растет количество новых COVID-случаев

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с коронавирусом

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

По его словам, нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой.

"Отмечаем рост (случаев коронавируса, - ред.) в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - сообщил он.

Реанимационные койки заняты на 13%, кровати с "кислородом” - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности.

Напомним, сегодня в Украине продлили общенациональный карантин. Ограничения будут действовать до 1 октября.