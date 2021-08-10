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10 серпня 2021, 10:51 71

В одній області України перевищено норму COVID-госпіталізацій

10 серпня 2021, 10:51 71
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 10 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину, однак в Тернопільській області динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19 не відповідала показнику зеленої зони. Ще в трьох регіонах коефіцієнт виявлення нових хворих перевищило показник "зеленої" зон

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, Тернопільській області попри зниження залишається висока динаміка госпіталізацій. Вона складає у даному регіоні 115,4%, тоді як попередньо становила 147%-176%

Водночас, в трьох регіона коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування дещо перевищив показник "зеленої" зони. Зокрема в Херсонській області цей покзник становить 5,3%, Харківській 4,3%, Сумській 4,1% за норми не більше 4%

Нагадаємо, 9 серпня в трьох областях України перевищені норми COVID-госпіталізацій

COVID-19 МОЗ ушпиталення Тернопільська область зона

 
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