В одній області України перевищено норму COVID-госпіталізацій

Фото з відкритих джерел

У вівторок, 10 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину, однак в Тернопільській області динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19 не відповідала показнику зеленої зони. Ще в трьох регіонах коефіцієнт виявлення нових хворих перевищило показник "зеленої" зон

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, Тернопільській області попри зниження залишається висока динаміка госпіталізацій. Вона складає у даному регіоні 115,4%, тоді як попередньо становила 147%-176%

Водночас, в трьох регіона коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування дещо перевищив показник "зеленої" зони. Зокрема в Херсонській області цей покзник становить 5,3%, Харківській 4,3%, Сумській 4,1% за норми не більше 4%

Нагадаємо, 9 серпня в трьох областях України перевищені норми COVID-госпіталізацій