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10 августа 2021, 10:51 152

В одной области Украины превышена норма COVID-госпитализаций

10 августа 2021, 10:51 152
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Фото из открытых источников
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Во вторник, 10 августа, все регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в Тернопольской области динамика госпитализаций больных на COVID-19 не соответствовала показателю зеленой зоны. Еще в трех регионах коэффициент выявления новых больных превысил показатель "зеленой" зоны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, Тернопольской области несмотря на снижение остается высокая динамика госпитализаций. Она составляет в данном регионе 115,4%, тогда как ранее составляла 147%-176%

В то же время, в трех регионах коэффициент выявления новых случаев инфицирования несколько превысил показатель "зеленой" зоны. В частности в Херсонской области этот праздник составляет 5,3%, Харьковской 4,3%, Сумской 4,1% при норме не более 4%

Напомним, 9 августа в трех областях Украины превышены нормы COVID-госпитализаций

COVID-19 Минздрав госпитализация Тернопольская область зона

 
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