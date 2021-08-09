Негода в Україні: без струму залишились 49 населених пунктів
Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 49 населених пунктів у двох областях
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.
Станом на 7 год. 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у 2 областях", - йдеться у повідомленні.
Так, без електроенергії залишились населені пункти у двох областях: у Закарпатській - 47 і Сумській - 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше буревій пронісся у Кам’янці-Подільському.
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