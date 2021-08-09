Непогода в Украине: без света остались 49 населенных пунктов
Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 49 населенных пунктов в двух областях
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По состоянию на 7 ч. 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.
Так, без электроэнергии остались населенные пункты в двух областях: в Закарпатской - 47 и Сумской - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее ураган пронесся в Каменце-Подольском.
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