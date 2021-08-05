Помер експрем'єр та ексочільник СБУ Євген Марчук

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Помер перший голова Служби безпеки України, четвертий прем’єр-міністр України, колишній міністр оборони та секретар РНБО Євген Марчук

.Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook його дружини Лариси Івшиної.

"Помер ЄК (Євген Кирилович – ред.)... зупинилося серце", – написала вона.

Євгену Марчуку було 80 років. Він був першим чинним головою Служби безпеки України з листопада 1991 року по липень 1994-го (його попередник Микола Голушко був виконувачем обов’язків). Марчук керував урядом України з березня 1995-го по травень 1996 року, з червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони.

Мав звання генерала армії України.

З листопада 2018 року по травень 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі.