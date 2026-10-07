У Сухопутних військах створили Управління безпілотних систем: хто його очолив

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У Сухопутних військах Збройних сил України створили Управління безпілотних систем командування Сухопутних військ. Його очолив полковник Андрій Остапенко

Про це, як інформує hromadske, представники Дронових сил повідомили під час конференції в Києві, передає RegioNews.

Нове управління займатиметься рекрутингом військовослужбовців, розвитком безпілотної складової Сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів.

Остапенко наголосив, що Дронові сили не є окремим видом чи родом військ. За його словами, це внутрішній бренд Сухопутних військ, який охоплює розвиток безпілотних систем загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників корпусного рівня та наземних роботизованих комплексів.

"Дублювання функцій у жодному разі немає. Ми не конкуруємо із Силами безпілотних систем. У Сухопутних військах ми виконуємо всі завдання в інтересах загальновійськових підрозділів", – зазначив полковник.

За його словами, підрозділи Дронових сил беруть участь в оборонних і наступальних операціях, а також виконують логістичні місії та завдання з підтримки.

"На землі, у повітрі, всюди" – так звучить гасло Дронових сил.

Остапенко зазначив, що воно відображає інтегрованість безпілотної складової у Сухопутні війська.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна розробила нову малу ракету "Ніка", призначену для перехоплення реактивних безпілотників типу "шахед".