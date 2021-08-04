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Бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська
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04 серпня 2021, 08:11 197

Бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська

04 серпня 2021, 08:11 197
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 3 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населених пунктів Золоте-4 та Луганське окупанти обстрілювали позиції ООС зі стрілецької зброї. Неподалік Широкиного, Водяного, що біля Донецька та Авдіївки бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Раніше повідомлялось, що окупанти на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші".

Донбас війна військова техніка ООС обстріл

 
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