Бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 3 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населених пунктів Золоте-4 та Луганське окупанти обстрілювали позиції ООС зі стрілецької зброї. Неподалік Широкиного, Водяного, що біля Донецька та Авдіївки бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Раніше повідомлялось, що окупанти на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші".