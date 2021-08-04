В Україні у п'яти областях перевищені норми COVID-госпіталізацій

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Станом на 4 серпня у Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях один з епідеміологічних показників не в межах норми

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Донецькій області динаміка госпіталізацій становить 58,5%, хоча ще днем раніше була 36,9%.

Крім цього, в Закарпатській області даний показник перевищує норму впродовж тривалого часу. За останніми даними, він становить 93,5%, раніше був в межах 87,5%-103,2%.

Також у Рівненській області фіксується висока динаміка госпіталізацій, вона складає у даному регіоні 150,0%, хоча попередньо становила 61,5%-92,3%.

Тернопільська область наразі має найвищий показник динаміки госпіталізацій. Він сягнув у регіоні позначки у 172,7%.

У Хмельницькій області даний епідпоказник теж дещо не в межах норми, наразі він становить 50,8%.

Нагадаємо, в Україні за 3 серпня виявили 984 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Донецькій області.