08:51  04 августа
COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения
10:01  04 августа
В Украине увеличилось количество COVID-вакцинированных за сутки
08:11  04 августа
Боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска
UA | RU
UA | RU
04 августа 2021, 10:04 194

В Украине в пяти областях превышены нормы COVID-госпитализаций

04 августа 2021, 10:04 194
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 4 августа в Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Донецкой области динамика госпитализаций составляет 58,5%, хотя еще днем ранее была 36,9%.

Кроме этого, в Закарпатской области данный показатель превышает норму на протяжении длительного времени. По последним данным, он составляет 93,5%, ранее был в пределах 87,5%-103,2%.

Также в Ровенской области фиксируется высокая динамика госпитализаций, она составляет в данном регионе 150,0%, хотя предварительно составила 61,5%-92,3%.

Тернопольская область сейчас имеет самый высокий показатель динамики госпитализаций. Он достиг в регионе отметки в 172,7%.

В Хмельницкой области данный эпидпоказатель тоже несколько не в пределах нормы, сейчас он составляет 50,8%.

Напомним, в Украине 3 августа обнаружили 984 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Донецкой области.

коронавирус Украина карантин Минздрав область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram