Топ-чиновник АРМА оскаржив своє відсторонення з посади

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Заступник голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Володимир Павленко оскаржив своє відсторонення з посади, але не нічний домашній арешт

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські Новини.

"Оскаржив тільки відсторонення. А нічний домашній арешт немає", - сказав Павленко.

Чиновник пояснив, що не бачить сенсу в оскарженні запобіжного заходу, оскільки він не може покижать будинок тільки вночі

Нагадаємо, що в квітні Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України проводили обшуки у керівництва АРМА у справі про арешт 400 тис.доларів так званого "злодійського общака".

27 липня Офіс генпрокурора повідомив Павленку і тимчасово виконуючому обов'язки керівника АРМА Віталію Сігідіну про підозру у привласненні 400 тис. доларів "злодійського общака".

Керівництво АРМА вважає, що через свого роду діяльність стало мішенню політичного тиску з різних сторін – зокрема, від деяких представників влади, які часто підіграють тіньовому капіталу.