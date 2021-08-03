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03 августа 2021, 16:57 4

Топ-чиновник АРМА оскаржив своє відсторонення з посади

03 августа 2021, 16:57 4
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Фото из открытых источников
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Заместитель главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Владимир Павленко обжаловал свое отстранение с должности, но не ночной домашний арест

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські Новини.

"Обжаловал только отстранение. А ночной домашний арест нет", - сказал Павленко.

Чиновник пояснил, что не видит смысла в обжаловании меры пресечения, поскольку он не может покижать дом только ночью

Напомним, что в апреле Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводили обыски у руководства АРМА по делу об аресте 400 тыс. долларов так называемого "воровского общака".

27 июля Офис генпрокурора сообщил Павленко и временно исполняющему обязанности руководителя АРМА Виталию Сигидину о подозрении в присвоении 400 тыс. долларов "воровского общака".

Руководство АРМА считает, что из-за своего рода деятельности стало мишенью политического давления с разных сторон – в частности, от некоторых представителей власти, которые часто подыгрывают теневому капиталу.

АРМА Чиновник отстранение Офис генпрокурора подозрение

 
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