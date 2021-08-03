Топ-чиновник АРМА оскаржив своє відсторонення з посади
Заместитель главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Владимир Павленко обжаловал свое отстранение с должности, но не ночной домашний арест
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські Новини.
"Обжаловал только отстранение. А ночной домашний арест нет", - сказал Павленко.
Чиновник пояснил, что не видит смысла в обжаловании меры пресечения, поскольку он не может покижать дом только ночью
Напомним, что в апреле Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводили обыски у руководства АРМА по делу об аресте 400 тыс. долларов так называемого "воровского общака".
27 июля Офис генпрокурора сообщил Павленко и временно исполняющему обязанности руководителя АРМА Виталию Сигидину о подозрении в присвоении 400 тыс. долларов "воровского общака".
Руководство АРМА считает, что из-за своего рода деятельности стало мишенью политического давления с разных сторон – в частности, от некоторых представителей власти, которые часто подыгрывают теневому капиталу.