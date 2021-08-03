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03 серпня 2021, 09:44 151

МВФ виділить 2,7 млрд доларів для України на підтримку економіки

03 серпня 2021, 09:44 151
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Фото: з відкритих джерел
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Міжнародний валютний фонд надасть Україні понад 2,7 млрд доларів зі своїх резервних активів. Рішення про виділення коштів вступить у силу напередодні Дня незалежності - 23 серпня

Як передає RegioNews, про це повідомляє виконавчий директор від України у МВФ Владислав Рашкован у Facebook.

Ввечорі 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосові фінально затвердили алокацію СПЗ на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2,7 млрд доларів", - написав він.

Зазначається, що рішення щодо виділення коштів набуде чинності 23 серпня - напередодні 30 річниці незалежності України.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна знаходиться на вирішальній стадії перемовин з Міжнародним валютним фондом стосовно отримання нового траншу кредиту.

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