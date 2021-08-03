МВФ выделит 2,7 млрд долларов для Украины на поддержку экономики

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Международный валютный фонд предоставит Украине более 2,7 млрд долларов из своих резервных активов. Решение о выделении средств вступит в силу накануне Дня независимости - 23 августа

Как передает RegioNews, об этом сообщает исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долларов", - написал он.

Отмечается, что решение о выделении средств вступит в силу 23 августа - накануне 30 годовщины независимости Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина находится на решающей стадии переговоров с Международным валютным фондом относительно получения нового транша кредита.