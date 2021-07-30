09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
09:13  30 липня
Негода в Україні: без струму залишились 353 населених пункти
08:11  30 липня
Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 09:13 8

Негода в Україні: без струму залишились 353 населених пункти

30 липня 2021, 09:13 8
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 353 населених пункти в 13 областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Станом на 7:00 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населених пункти в 13 областях", - повідомили рятувальники.

Без електропостачання залишилися: Київська - 102, Чернівецька - 71, Чернігівська - 39, Хмельницька - 28, Дніпропетровська - 21, Донецька - 20, Житомирська - 20, Кіровоградська - 13, Запорізька - 12, Сумська - 10, Черкаська - 9, Луганська - 6 та Херсонська області – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше через негоду 120 населених пунктів України залишилися без світла.

негода електрика рятувальники ДСНС Дощі

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua