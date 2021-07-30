Негода в Україні: без струму залишились 353 населених пункти
Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 353 населених пункти в 13 областях
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.
Станом на 7:00 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населених пункти в 13 областях", - повідомили рятувальники.
Без електропостачання залишилися: Київська - 102, Чернівецька - 71, Чернігівська - 39, Хмельницька - 28, Дніпропетровська - 21, Донецька - 20, Житомирська - 20, Кіровоградська - 13, Запорізька - 12, Сумська - 10, Черкаська - 9, Луганська - 6 та Херсонська області – 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше через негоду 120 населених пунктів України залишилися без світла.
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