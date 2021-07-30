Непогода в Украине: без света остались 353 населенных пункта

22 июля 2021

Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась

Авария на ровенском химическом предприятии обошлась без жертв, пострадавших и серьезного загрязнения окружающей среды – но оставила по себе несколько неприятных вопросов.