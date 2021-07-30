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30 июля 2021, 09:13 8

Непогода в Украине: без света остались 353 населенных пункта

30 июля 2021, 09:13 8
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Фото: из открытых источников
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Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 353 населенных пункта в 13 областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - сообщили спасатели.

Без электроснабжения остались: Киевская - 102, Черновицкая - 71, Черниговская - 39, Хмельницкая - 28, Днепропетровска - 21, Донецкая - 20, Житомирская - 20, Закарпатская - 13, Запорожская - 12, Сумская - 10, Черкасская - 9, Луганская - 6 и Херсонская области – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее из-за непогоды 120 населенных пунктов Украины остались без света.

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