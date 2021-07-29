Ляшко розповів, навіщо у столиці збирають списки на спецперепустки в транспорт

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, навіщо у Києві проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті

Як пише RegioNews, про це він заявив під час пресконференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація".

"Щодо перепусток по місту Києву, Київ вивчив уроки, які були при попередніх двох спалахах, коли вводили карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ в не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в "зеленій" зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - пояснив міністр.

Тобто, за словами Ляшка, відповідна робота ведеться для того, що під час потенційного посилення карантинних обмежень "не було хаосу".

Нагадаємо, що у столиці вже двічі запроваджували проїзд у громадському транспорті за спецперепустками.