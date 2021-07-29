Ляшко рассказал, зачем в столице собирают списки на спецпропуски в транспорт
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, зачем в Киеве проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые потребуют спецпропусков на проезд в общественном транспорте
Как пишет RegioNews, об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".
"Что касается пропусков по городу Киеву, Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантинные ограничения и за довольно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциальной вспышке", - пояснил министр.
То есть, по словам Ляшко, соответствующая работа ведется для того, что во время потенциального усиления карантинных ограничений "не было хаоса".
Напомним, что в столице уже дважды вводили проезд в общественном транспорте по спецпропускам.