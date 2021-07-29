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29 июля 2021, 13:24 1132

Ляшко рассказал, зачем в столице собирают списки на спецпропуски в транспорт

29 июля 2021, 13:24 1132
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, зачем в Киеве проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые потребуют спецпропусков на проезд в общественном транспорте

Как пишет RegioNews, об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"Что касается пропусков по городу Киеву, Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантинные ограничения и за довольно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциальной вспышке", - пояснил министр.

То есть, по словам Ляшко, соответствующая работа ведется для того, что во время потенциального усиления карантинных ограничений "не было хаоса".

Напомним, что в столице уже дважды вводили проезд в общественном транспорте по спецпропускам.

метро карантин транспорт Минздрав Виктор Ляшко локдаун

 
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