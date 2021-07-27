В Україні від COVID-вакцинації виявлено менше 1% серйозних побічних реакцій
Ризик серйозних побічних ефектів після вакцинації всіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається нижче 1%
Про це повідомили у Державному експертному центрі МОЗ, інформує RegioNews.
В Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty та 964083 AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.
Розподіл несприятливих випадків після імунізації за гендерними та віковими показниками виглядає наступним чином:
- AstraZeneca – найчастіше вони траплялися у жінок та чоловіків у віці 61-72 р.
- Covishield – у жінок 31-45 років та чоловіків у віці 46-60 р.
- CoronaVac – у жінок віком 46-60, а у чоловіків у віці 61-72 р.
- Comirnaty – у жінок та чоловіків у віці 46-60 р.
Нагадаємо, що протягом 25 липня COVID-щеплення отримали 49 057 українців. Завершили імунізацію (отримали дві дози) 1 712 791 людина.
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