В Украине от COVID-вакцинации выявлено менее 1% серьезных побочных реакций
Риск серьезных побочных эффектов после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается ниже 1%
Об этом сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава, информирует RegioNews.
В Украине введено почти 4,7 миллиона доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty и 964083 AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Распределение неблагоприятных случаев после иммунизации по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:
- AstraZeneca – чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет.
- Covishield – у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет.
- CoronaVac – у женщин возрастом 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет.
- Comirnaty – у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.
Напомним, что в течение 25 июля COVID-прививки получили 49 057 украинцев. Завершили иммунизацию (получили две дозы) 1 712 791 человек.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"