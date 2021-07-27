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27 июля 2021, 14:49 9

В Украине от COVID-вакцинации выявлено менее 1% серьезных побочных реакций

27 июля 2021, 14:49 9
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Фото: из открытых источников
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Риск серьезных побочных эффектов после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается ниже 1%

Об этом сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава, информирует RegioNews.

В Украине введено почти 4,7 миллиона доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty и 964083 AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Распределение неблагоприятных случаев после иммунизации по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:

  • AstraZeneca – чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет.
  • Covishield – у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет.
  • CoronaVac – у женщин возрастом 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет.
  • Comirnaty – у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.

Напомним, что в течение 25 июля COVID-прививки получили 49 057 украинцев. Завершили иммунизацию (получили две дозы) 1 712 791 человек.

коронавирус медицина вакцинация прививка побочная реакция

 
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