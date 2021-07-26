За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб

Протягом 25 липня COVID-щеплення отримали 49 057 українців. Завершили імунізацію (отримали дві дози) 1 712 791 людина

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

49 057 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 25 липня. Одну дозу отримали 39 150 людей, повністю імунізовані - 9907 людей", - йдеться у повідомленні.

До вакцинації українців було залучено 165 мобільних бригад, 298 пунктів щеплення та 329 центрів вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу - 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 712 791 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 812 500 щеплень.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.