Суд не зміг обрати запобіжний захід Тупицькому

Про це пише Regionews з посиланням на Українські новини

"Засідання відклали до 2 серпня", - повідомив адвокат Тупицького Олександр Телешецький.

За його словами, минулого тижня Офіс генпрокурора вніс до суду клопотання про обрання Тупицькому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

23 липня суд засідав у цій справі, але прийняв рішення відкласти розгляд клопотання до 2 серпня.

Офіс генпрокурора просить суд обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту у справі про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації.

Слідство підозрює головного бухгалтера Конституційного Суду Наталію Осницьку у змові з Олександром Тупицьким у підробці інформації для виплати йому та співробітникам суду зарплати з преміями та надбавками.

Нагадаємо, що 16 липня Офіс Генпрокурора повідомив про підозру звільненому Президентом України Володимиром Зеленським голові Конституційного суду Олександру Тупицькому в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації