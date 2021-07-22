Негода в Україні забрала життя двох людей, семеро - у лікарні
В Україні внаслідок падіння дерев загинули дві людини та сім були госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.
Загалом, протягом минулої доби пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.
Зокрема, вчора у місті Дружківка та місті Костянтинівка Донецької області внаслідок падіння дерев одна людина загинула та сім потрапили в лікарні.
Крім того, ще одна людина загинула внаслідок падіння конструкцій даху у селі Мусіївка Міловського району Луганської області.
Нагадаємо, напередодні негода в Україні залишила понад 800 населених пунктів без світла.
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