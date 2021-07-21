Негода в Україні залишила понад 800 населених пунктів без світла
Унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС, там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.
Так, знеструмлення відбулося у 13 областях:
- Полтавська – 194
- Кіровоградська – 158
- Черкаська – 157
- Київська – 121
- Дніпропетровська – 38
- Хмельницька – 37
- Одеська – 32
- Сумська – 28
- Миколаївська – 24
- Чернігівська – 19
- Чернівецька – 15
- Вінницька – 14
- Запорізька – 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, у Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста.
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