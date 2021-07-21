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21 липня 2021, 09:58 2

Негода в Україні залишила понад 800 населених пунктів без світла

21 липня 2021, 09:58 2
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Фото з відкритих джерел
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Унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС, там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

Так, знеструмлення відбулося у 13 областях:

  • Полтавська – 194
  • Кіровоградська – 158
  • Черкаська – 157
  • Київська – 121
  • Дніпропетровська – 38
  • Хмельницька – 37
  • Одеська – 32
  • Сумська – 28
  • Миколаївська – 24
  • Чернігівська – 19
  • Чернівецька – 15
  • Вінницька – 14
  • Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста.

негода погода Україна електрика ДСНС

 
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