У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці
У Дніпрі стався вибух у будинку в Соборному районі міста
Про це повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції, пише RegioNews.
Правоохоронці перебувають на місці події. Внаслідок вибуху постраждалих немає.
Повідомлення про вибух надійшло близько 7 ранку. Він стався у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького.
Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у виді вибитих вікон.
Нагадаємо, нещодавно на Черкащині вибух знищив житловий будинок.
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