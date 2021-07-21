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21 липня 2021, 11:23 245

У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці

21 липня 2021, 11:23 245
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі стався вибух у будинку в Соборному районі міста

Про це повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції, пише RegioNews.

Правоохоронці перебувають на місці події. Внаслідок вибуху постраждалих немає.

Повідомлення про вибух надійшло близько 7 ранку. Він стався у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького.

Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у виді вибитих вікон.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині вибух знищив житловий будинок.

Україна вибух люди Дніпро Будинок

 
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