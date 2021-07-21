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21 липня 2021, 12:11 524

8 потягів затримуються через погодні умови - "Укрзалізниця"

21 липня 2021, 12:11 524
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Фото з відкритих джерел
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У зв’язку з погодніми умовами 8 потягів затримується

Про це пише Regionews з посиланням на телеграм-канал "Укрзалізниці"

Зазначається, що станом на 11:30 затримуються:

№126 Київ — Костянтинівка (на 2:37);

№282 Хмельницький — Генічеськ (на 2 години 40 хвилин);

№15 Харків — Рахів (на 2 години);

№137 Лисичанськ — Хмельницький (на 2 години);

№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (на 1 годину 10 хвилин);

№87 Новоолексіївка — Ковель (45 хвилин);

№135 Чернівці — Білгород-Дністровський (40 хвилин);

№19 Київ — Попасна (35 хвилин).

Нагадаємо, що у травні "Укрзалізниця" повернула пасажирам 250 мільйонів гривень за скасовані рейси.

Київ Укрзализныця поїзд затримка поїздів Харків Чернівецька область

 
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