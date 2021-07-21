8 потягів затримуються через погодні умови - "Укрзалізниця"
У зв’язку з погодніми умовами 8 потягів затримується
Про це пише Regionews з посиланням на телеграм-канал "Укрзалізниці"
Зазначається, що станом на 11:30 затримуються:
№126 Київ — Костянтинівка (на 2:37);
№282 Хмельницький — Генічеськ (на 2 години 40 хвилин);
№15 Харків — Рахів (на 2 години);
№137 Лисичанськ — Хмельницький (на 2 години);
№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (на 1 годину 10 хвилин);
№87 Новоолексіївка — Ковель (45 хвилин);
№135 Чернівці — Білгород-Дністровський (40 хвилин);
№19 Київ — Попасна (35 хвилин).
Нагадаємо, що у травні "Укрзалізниця" повернула пасажирам 250 мільйонів гривень за скасовані рейси.
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