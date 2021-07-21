8 поездов задерживаются из-за погодных условий - "Укрзализныця"
В связи с погодными условиями 8 поездов задерживается
Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграм-канал " Укрзализныци"
Отмечается, что по состоянию на 11:30 задерживаются:
№126 Киев — Константиновка (на 2: 37);
№282 Хмельницкий — Геническ (на 2 часа 40 минут);
№15 Харьков — Рахов (на 2 часа);
№137 Лисичанск — Хмельницкий (на 2 часа);
№232 Геническ — Ивано-Франковск (на 1 час 10 минут);
№87 Новоалексеевка — Ковель (45 минут);
№135 Черновцы — Белгород-Днестровский (40 минут);
№19 Киев — Попасная (35 минут).
Напомним, что в мае "Укрзализныця" вернула пассажирам 250 млн. грн. за отмененные рейсы.
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