09:37  21 июля
В Украине снова существенно увеличилось новых больных коронавирусом
09:11  21 июля
На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря
08:06  21 июля
Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника
UA | RU
UA | RU
21 июля 2021, 12:11 521

8 поездов задерживаются из-за погодных условий - "Укрзализныця"

21 июля 2021, 12:11 521
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В связи с погодными условиями 8 поездов задерживается

Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграм-канал " Укрзализныци"

Отмечается, что по состоянию на 11:30 задерживаются:

№126 Киев — Константиновка (на 2: 37);

№282 Хмельницкий — Геническ (на 2 часа 40 минут);

№15 Харьков — Рахов (на 2 часа);

№137 Лисичанск — Хмельницкий (на 2 часа);

№232 Геническ — Ивано-Франковск (на 1 час 10 минут);

№87 Новоалексеевка — Ковель (45 минут);

№135 Черновцы — Белгород-Днестровский (40 минут);

№19 Киев — Попасная (35 минут).

Напомним, что в мае "Укрзализныця" вернула пассажирам 250 млн. грн. за отмененные рейсы.

Киев Укрзализныця поезд задержка поездов Харьков Черновицкая область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram